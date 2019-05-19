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أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص إثر غرق عبارة في نهر إندوس بباكستان

الأحد 19/مايو/2019 - 07:49 ص
نهر اندوس
نهر اندوس
أ ش أ
أعلن مسئولون محليون في باكستان مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء غرق العبارة التي كانوا على متنها في نهر "إندوس" بالقرب من منطقة "ماتياري" بإقليم "السند".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن العبارة كانت في طريقها من منطقة "ماتيري" إلى منطقة "جامشورو" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أنها كانت تحمل على متنها 12 شخصا.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم انتشال جثث الضحايا الست ويجري البحث عن باقي الركاب الذين كانوا على متن العبارة، مشيرة إلى أن القتلى هم 4 سيدات ورجلان.

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