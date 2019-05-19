تداول 469 شاحنة بضائع و76 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، بلغ (24) سفينة، وتم تداول (469) شاحنة بضائع و(76) سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Michel selmer، بينما تغادر السفينتين القاهرة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالامس 3 سفن وهى امانة، الحرية2، النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، وبريدج.



