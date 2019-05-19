الأزهر يحدد أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر .. فيديو

قال الشيخ حسام الدين علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن من الفقهاء من يرى أن زكاة الفطر يجب إخراجها بغروب شمس آخر يوم فى شهر رمضان، ومنهم من رأى بجواز إخراج زكاة الفطر بطلوع فجر يوم العيد.



جاء ذلك في إجابة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال: «ما هو وقت خروج زكاة الفطر؟»، أن من الفقهاء من يرى بجواز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد أو قبل يومين أو ثلاثة من نهاية شهر رمضان ومنهم من قال بجواز إخراجها من أول شهر رمضان، ومن لم يؤدها من أول يوم فى العيد فلا تسقط عنه وإنما يخرجها قضاء.



وأكد أن زكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه.

