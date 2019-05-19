لو بتعاني من الصداع النصفي .. اعرف أسرع طريقة للعلاج .. فيديو

قال الدكتور باهر السعيد صيدلى الفيسبوك، إن علاج الصداع النصفي هو عبارة عن كورس متكامل عند طبيب المخ والأعصاب، لافتا لوجود حلول مؤقتة بديلة فى حال شدته، وهى تناول حقن مسكنة لا تؤثر على الصيام بنهار رمضان.



وأضاف "السعيد " خلال لقائه على برنامج انبوكس عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الأحد ، أن ألم الصداع النصفى شديد ويصعب احتماله، ولكن الحقن المسكنة ستكون محاولة إنقاذ مؤقتة لحين الحصول على الكورس المتكامل لدى طبيب المخ والأعصاب .



وأوضح صيدلى الفيسبوك، أن المريض المصاب بالصداع النصفى يخضع لتحاليل مسبقة لمعرفة أسباب الصداع النصفى سواء من النظر، الجيوب الأنفية وغيرها.