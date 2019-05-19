ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تشكيل ناري لنهضة بركان في مواجهة الزمالك بذهاب نهائي الكونفدرالية

الأحد 19/مايو/2019 - 11:05 م
نهضة بركان
نهضة بركان
عمرو ابوبكر
أعلن منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة منافسه الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم بالمغرب.

جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي
خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو
خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس
خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير

ترشيحاتنا

إحنا مش فيران تجارب.. طلاب أولى ثانوى: مش عايزين تابلت عايزين ورقة وقلم

بحضور الملكة إليزابيث.. زواج ملكى لليدى جابربيلا من توماس كينجستون.. صور

الإفتاء توضح حكم بلع بقايا الطعام الموجودة في الأسنان أثناء الصوم ..فيديو

هل الطفل المولود ليلة العيد عليه زكاة فطر؟ .. المفتي يجيب

أزمة صورة الدرندلي وتركي ال الشيخ.. أمين الصندوق في الأهلي محصن بحكم اللائحة

يا وجع القلب.. مش معايا فلوس أشتري علاج لبنتي اعترافات تفصيلية لـ مدرسة اقتحمت صيدلية بسكين.. تفاصيل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور

تسبب السرطان.. ضبط 6 أطنان مخلفات طبية قبل تحويلها لـ أكواب وأطباق بـ المنصورة

فى حفل الوداع.. بوفون يعود لناديه السابق يوفنتوس.. صور