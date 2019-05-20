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حوادث

تاجروا فى السلاح والمخدرات.. إجراءات قانونية ضد 85 متهما بغسل 1.166 مليار جنيه

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:03 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مصطفى الرماح
تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 15/5/2019 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 19 تشكيلًا عصابيًا بإجمالى 85 متهما ) لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب.

وقدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم فى مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ( بقرابة 1,166 واحد مليار ومائة وستة وستون مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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