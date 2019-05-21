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يرصدها google earth.. سيولة مرورية صباحية في القاهرة.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:01 ص
google earth
google earth
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، الحالة المرورية بشوارع القاهرة في الصباح من خلال تطبيق "google earth" اليوم الثلاثاء.

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية تامة على أغلب المحاور والطرق والميادين بالقاهرة الكبرى.

كما رصدت اللقطات سيولة تامة على طريق صلاح سالم، وكوبري أكتوبر، ومحور 26 يوليو، مع وجود بعض الزحام المروري الطفيف في بعض المناطق.

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