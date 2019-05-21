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أخبار العالم

بعد 3 أشهر على الجريمة.. نيوزيلندا تصف سفاح المسجدين بـ الإرهابي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:33 ص
نيوزيلندا توجه لسفاح
نيوزيلندا توجه لسفاح المسجدين تهمة الإرهاب
دعاء أبوهشيمة
قالت شرطة نيوزيلندا اليوم، الثلاثاء، إنها وجهت للمتهم برينتون تارانت، الذي ارتكب جريمة القتل داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش، في مارس، تهمة ارتكاب عمل إرهابي.

وتمكن تارانت بمفرده من استهداف المصلين أثناء صلاة الجمعة بواسطة أسلحة نصف آلية، وبث هجومه عبر فيسبوك على الهواء مباشرة وقتل 51 شخصا وأصاب العشرات.

وأوضحت الشرطة أنها وجهت الاتهام لبرينتون تارانت بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقال مايك بوش، مفوض الشرطة، في بيان: "ستنطوي التهمة على ارتكاب عمل إرهابي في كرايستشيرش يوم 15 مارس 2019".

ويواجه تارانت الذي يشتبه بأنه يؤمن بتفوق العرق الأبيض 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بالشروع في القتل.

ولم يرد محامي تارانت على طلب من رويترز للتعقيب.

ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة في 14 يونيو بعد أن وضعه في الحبس الاحتياطي في أبريل، وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي لمعرفة ما إذا كان أهلا للمثول للمحاكمة.

وجاء في بيان الشرطة أنها أبلغت زهاء 200 من أقارب ضحايا الهجوم والناجين منه بالاتهامات الإضافية الموجهة لتارانت، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم، الثلاثاء.

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