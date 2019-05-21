الحلقة 16 مسلسل حكايتي.. ياسمين صبري تهرب إلى العجمي

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حكايتي العديد من الأحداث الهامة منها سفر داليدا "ياسمين صبري" إلى العجمي من أجل الهرب من عائلتها التي تحاول قتلها وايضًا الهروب من علي والذي تسببت في الكثير من المشاكل له.



ويطلب سليمان والذي يجسد دوره أحمد بدير من ابنه ادهم الابتعاد عن ملاحقة داليدا وذلك بعد اكتشافه أن علي الذي أحبته داليدا حفيد شخص يدعى بارون.



مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير.



