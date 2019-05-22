مسلسل زلزال الحلقة 16.. زواج حبيبة محمد رمضان

شهد مسلسل زلزال الحلقة 16 تطورا جديدا فى الأحداث، حيث انتهت قصة حب محمد حربي (محمد رمضان)، وأمل، بعد زواج الأخيرة من الدكتور عبدالحليم معيدها في الجامعة، و يتصادف إقامة حفل الزفاف في الفندق الذي يعمل به محمد حربي.





أصر محمد حربي على القيام بعمله، وعدم التأثر بزفاف حبيبته، فقدم العصائر للمدعوين، والعريس والعروس، وتحدث في المايك بعدها أمام الحضور، وفضح "خليل كتغا"، وتوعده علنًا.





بعد زواج أمل حبيبة محمد حربي، تتوطد العلاقة بين الأخير وصافية، وعمل معها هي ووالدتها على عربة الفول.



