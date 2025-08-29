فيلم الوزير جاي يتكرر بسوهاج.. محمد موسى يروي تفاصيل واقعة غريبة

علق الإعلامي محمد موسى على الواقعة المثيرة التي شهدتها قرية البربا التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، خلال الجولة المفاجئة التي أجراها اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المحافظ فوجئ داخل مجمع الخدمات الزراعية بمشهد غير مألوف، حيث وجد مواطنًا يرتدي الجلباب البلدي يجلس على مكتب الموظف المختص، ويباشر معاملات المواطنين بدلًا منه.

وأضاف أن المحافظ بادر بسؤال الرجل عن هويته؛ ليكتشف أنه ليس موظفًا رسميًا، وإنما مجرد مواطن جلس مكان الموظف الغائب.

وردّ المواطن على المحافظ بقوله: «أنا قاعد جدعنة مكانه، وبساعد محبة ومودة ووطنية، ونموت نموت وتحيا مصر».

وأشار محمد موسى إلى أن المحافظ تعامل مع الموقف بحزم، إذ وجه بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وأحال الموظف الأساسي للتحقيق الفوري، معتبرًا أن ما جرى واقعة غريبة تصلح أن تكون مشهدًا من فيلم «الوزير جاي».

وأكد موسى أن ما قام به المحافظ يعكس حرصه على المتابعة الميدانية الجادة، وهو جهد يستحق التقدير، موضحًا أن مثل هذه الجولات المفاجئة تكشف الكثير من التجاوزات وتعيد الانضباط داخل المؤسسات الخدمية.