5 توصيات لأطباء الجلدية والتجميل لإنقاذ المرضى من خداع منتحلى التخصص

عقد عدد من أطباء تخصص الجلدية والتجميل اجتماعا بنقابة الأطباء، وبحضور أمين عام النقابة نجوى الشافعى، ومنى مينا، مقرر لجنة الشكاوى وعضو مجلس النقابة، وأحمد فتحي، أمين الصندوق المساعد، للنقاش حول الاعتداءات المتكررة والجسيمة من قِبل غير الأطباء على التخصص، وإجرائهم الإجراءات التجميلية الطبية للمرضى والمواطنين دون إشراف طبي وغير مسموح لهم بتلك الممارسات بحكم القانون، كما أنهم يقومون بالدعاية على أنهم أطباء ويقومون بإيهام وخداع المرضى والمواطنين بغير الحقيقة.



وقد توصل الاجتماع إلى عدة توصيات، وهي كالتالي:

1.إنشاء روابط لأطباء تخصص الجلدية والتجميل بالنقابات الفرعية للمحافظات لينبثق عنها الرابطة العامة للتخصص بنقابة أطباء مصر.

2. توضيح ضرورة وحق المريض بالسؤال عن ترخيص مكان الإجراءات التجميلية الطبية والتأكد من أن من يقوم بالإجراء التجميلي له هو طبيب بشري متخصص بالجلدية والتجميل أو جراحة التجميل.

3.القيام بعمل فيديوهات توضيحية للتوعية حول الفرق بين الإجراءات التجميلية الطبية التي من المفترض أن يقوم بها أطباء بشريون متخصصون، والإجراءات التجميلية غير الطبية.

4.العمل على تفعيل العقوبات الواردة بقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 ضد منتحلي صفة الطبيب الغير مرخص له بمزاولة المهنة.

5.تقديم بلاغات للجهات المختصة - وحث المواطنين على ذلك – ضد الأماكن غير المرخصة وضد منتحلي صفة أطباء جلدية وتجميل عند توفر الإثباتات اللازمة.