فكرة جديدة.. حزام أمان من شيفروليه يمنع تشغيل السيارة إذا لم ترتديه

قدمت شيفروليه، نظامًا جديدًا يمنع تحرك السيارة حتى يتم وضع حزام المقاعد، وهو نظام موجه للشباب بشكل خاص؛ نظرًا لنسيانهم هذا الأمر، ما يرفع من خطورة قيادتهم، وسيتم تطبيق النظام بشكل قياسي في موديلات ترافيرس وماليبو وكولورادو 2020 بداية من هذا الصيف.





وبعد تفعيل هذا النظام، سيتم منع تشغيل السيارة لـ 20 ثانية في حالة لم يرتدِ السائق حزام المقاعد، وسيرى السائق خلال هذا الوقت رسالة في مركز المعلومات كما سيستمع إلى تنبيه صوتي.





يُذكر أن شيفروليه قدمت نظامًا مشابهًا موجهًا للشباب في 2015، والذي يسمح لأولياء الأمور بالتحكم في وظائف السيارة عند قيادة ابنهم أو ابنتهم لها، مثل منع تشغيل الراديو حتى يضع السائق والراكب الأمامي أحزمة المقاعد، أو خفض الصوت بشكل إجباري، كما سيفعّل بعض أنظمة السلامة بشكل أوتوماتيكي مثل التحذير المبكر من الاصطدام.



