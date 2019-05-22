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رياضة

مواجهة الزمالك أولا.. شرط حرس الحدود لاستكمال الدوري الممتاز

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:47 م
فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود
ياسمين تيسير
أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود أن الفريق لن يستكمل الدوري الممتاز في حال تطبيق الجدول الذل أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين. 

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" عبر اثير "اون سبورت اف ام" أن النادي يتمسك في حقة بمواجهة الزمالك قبل مواجهة بيراميدز مشددا أن الفريق بذل قصارى جهده طوال الموسم للبقاء في الدوري الممتاز ولا يجوز إجراء تلك التغييرات قبل مباراتين من انتهاء الدوري الممتاز. 

وتابع أن مجلس إدارة النادي يجري مخاطبات الآن مع اتحاد الكرة للوصول لحل يرضي جميع الاطراف مضيفا أن الاتحاد يسعى دائما لدعم الفرق الكبرى ولكن لا يحدث نفس الأمر مع باقي الفرق. 

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