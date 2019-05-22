مواجهة الزمالك أولا.. شرط حرس الحدود لاستكمال الدوري الممتاز

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود أن الفريق لن يستكمل الدوري الممتاز في حال تطبيق الجدول الذل أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" عبر اثير "اون سبورت اف ام" أن النادي يتمسك في حقة بمواجهة الزمالك قبل مواجهة بيراميدز مشددا أن الفريق بذل قصارى جهده طوال الموسم للبقاء في الدوري الممتاز ولا يجوز إجراء تلك التغييرات قبل مباراتين من انتهاء الدوري الممتاز.



