تنفيذي الوادي الجديد يتابع تنفيذ قرارات الطلاء الموحد للمباني

قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المتقاعسين عن دفع رسوم دهان واجهات المباني، مؤكدا أن قرار توحيد ألوان المباني سيعيد التنسيق الحضاري للمدن.



ووجه المحافظ خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة،، بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية باستمرار مناقشة سير المشروعات وعدد من القرارات ، متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع الطلاء الموحد للمباني، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمدينة الخارجة.



وطالب الزملوط بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية لحصر كافة الأراضي الزراعية داخل مدينة الخارجة، التي تستخدم الري بالغمر، لمنحهم فرصة حتى شهر يوليو القادم لتحويل نظام الري بطريقة حديثة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.



وقرر محافظ الوادي الجديد منع سفر السيارات الحكومية إلى خارج المحافظة إلا في حالة الضرورة القصوى، منوها بأنه جاري الاتفاق مع إحدي شركات النقل بالقاهرة لدفع سيارات مجهزة لنقل المستلزمات التي تحتاجها القطاعات المختلفة بمرافقة مندوب من كل قطاع بالمحافظة، بهدف الترشيد في النفقات والتقليل من استهلاك المركبات.

