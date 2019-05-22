ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تنفيذي الوادي الجديد يتابع تنفيذ قرارات الطلاء الموحد للمباني

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:02 م
الطلاء الموحد للمباني
الطلاء الموحد للمباني
أ ش أ
قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المتقاعسين عن دفع رسوم دهان واجهات المباني، مؤكدا أن قرار توحيد ألوان المباني سيعيد التنسيق الحضاري للمدن.

ووجه المحافظ خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة،، بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية باستمرار مناقشة سير المشروعات وعدد من القرارات ، متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع الطلاء الموحد للمباني، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمدينة الخارجة.

وطالب الزملوط بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية لحصر كافة الأراضي الزراعية داخل مدينة الخارجة، التي تستخدم الري بالغمر، لمنحهم فرصة حتى شهر يوليو القادم لتحويل نظام الري بطريقة حديثة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وقرر محافظ الوادي الجديد منع سفر السيارات الحكومية إلى خارج المحافظة إلا في حالة الضرورة القصوى، منوها بأنه جاري الاتفاق مع إحدي شركات النقل بالقاهرة لدفع سيارات مجهزة لنقل المستلزمات التي تحتاجها القطاعات المختلفة بمرافقة مندوب من كل قطاع بالمحافظة، بهدف الترشيد في النفقات والتقليل من استهلاك المركبات.

ترشيحاتنا

ميزة خفية في هاتفك تساعدك على إرسال واستقبال الصور والملفات بسرعة فائقة

لـ طلاب أولي ثانوي والدبلومات ..تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة بسبب ارتفاع الحرارة

هجوم ناري من اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز

علمنى الطيران.. السجن ينتظر مليونيرا أمريكيا اعتدى جنسيا على تلميذة بين السحاب

اعرف ضحية رامز في الشلال حلقة اليوم 22 - 5 - 2019

منذ 2015.. نكشف فبركة صور الاعتداء على طلاب أولى ثانوي.. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان