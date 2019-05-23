مسلسل ابن أصول الحلقة 17.. رانيا منصور تكشف مكيدة سوزان نجم الدين لها

عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الـ 17 من مسلسل "ابن أصول" لـ حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني الجاري.



وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل ابن أصول، تكتشف رحمة (رانيا منصور) ما تدبره لها حماتها صولا (سوزان نجم الدين) بالاتفاق مع ضرتها (آيتن عامر)، فتحاول الانتقام لذاتها، والحفاظ على زوجها هشام أبو الدهب (حمادة هلال).



تعلم رحمة بالعلاق العاطفية التي تزبط بين حماتها صولا، وبين رشدي (فراس سعيد)، وتعثر على صور لهما، فتحاول استغلالها كورقة ضغط عليها لكن دون جدوى، فى الوقت الذي يقوم فيه هشام بتعيين شقيق زوجته نعمة في محل الذهب الخاص به.



مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.