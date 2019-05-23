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تركت المنازل معلقة في الهواء.. فيضانات الولايات المتحدة.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 09:47 ص
فيضانات في الولايات
فيضانات في الولايات المتحدة
شيماء مجدي
عرضت فضائية "يورونيوز" ،صباح اليوم الخميس، لقطات من فيضانات في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة تترك المنازل معلقة في الهواء.

أجبرت مجموعة من عواصف ماطرة السكان الذين يعيشون على طول نهر سيمارون في أوكلاهوما على الإجلاء من منازلهم بسبب الفيضانات الهائلة التي رفعت منسوب مياه النهر، وتسببت بانهيار الأرض تحت عدد من المباني لتتركها معلقة في الهواء.

وتشهد شدة العاصفة التي تواجهها الولايات الأمريكية الجنوبية والوسطى انخفاضا ملحوظا، لكنها تعد أيضا بطقس أسوأ في الأيام القادمة، بحسب مركز التنبؤ بالطقس في NWS. وربما يستمر حتى يوم الخميس 23 مايو.

وقال المركز إنه من المتوقع هطول الأمطار بغزارة 5 سم في جميع أنحاء الولايات كانساس و أوكلاهوما وغرب ميسوري مع وصول قوة الأمطار في بعض المناطق المحلية إلى 12.7 سنتمترا.

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