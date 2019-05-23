قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

قررت السلطات الكويتية إلغاء وعدم تجديد 538382 رخصة قيادة للوافدين خلال الأشهر القليلة الماضية.



ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن "رخص الوافدين الملغاة تعود لأشخاص تم إبعادهم أو لأفراد غادروا بشكل نهائي أو لآخرين حصلوا عليها بطرق غير قانونية".



وأضافت المصادر: "قطاع المرور بدأ خلال الأشهر الماضية في التدقيق على الرخص الصادرة حديثا، خاصة بعد قرار وزاري صدر بشأنها".



وأوضحت أن كل رخصة تم الحصول عليها بموجب استثناء أو تجاوز للقانون ألغيت تماما، بالإضافة إلى رخص أخرى تم رفض تجديدها.

