جدول الدوري.. بتروجيت وحرس الحدود يطالبان الجبلاية بتأجيل ختام البطولة

تلقى اليوم الخميس مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة خطابين من مجلس إدارة نادى حرس الحدود وبتروجيت طالب خلاله بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة فى جدول الدوري الممتاز الى ما بعد إنتهاء كأس الامم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.



وخاطب نادي بتروجت اتحاد الكرة برفضه خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد نظرا لعدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط جميع مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.



ورفض نادى حرس الحدود فى خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة مباراة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى الممتاز المقرر إقامته يوم 30 مايو الجارى وتمسك مجلس إدارة النادى العسكرى بخوض مباراة الزمالك أولا ثم يليها فريق بيراميدز بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المهددة إلى الهبوط.



وطالب حرس الحدود فى خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة مبديا استعداده لتأجيل جميع المباريات حتى نهاية أمم أفريقيا.

