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ثقافة

ورشة لتصميم وحدات إضاءة من الخزف ضمن ليالي برج العرب الرمضانية

الخميس 23/مايو/2019 - 06:22 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة فنية لتصميم وحدات إضاءة من الخزف وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع من ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها قصر ثقافة برج العرب بفرع ثقافة الإسكندرية، تلاها فقرة إنشاد ديني للشيخ محمد عبد العزيز، ثم فقرة اكتشاف المواهب في الشعر والتمثيل ومسابقة للرواد .

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ندوة بعنوان "التعاون وتقبل الرأي الآخر" تحدث خلالها الناقد صلاح أبو شادي عن معنى التعاون موضحا أن الإختلاف مع الآخر يعد مناخا صحيا فتلك هي فطرة الطبيعة البشرية، كما أكد على أهمية تقبل الرأي الآخر حتى يسود المجتمع جو من الديموقراطية والألفة و السلام .

وفي ختام الحفل قدمت فرقة الحرية للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية منها "أم النبي، والله بعودة يا رمضان، كل الناس بيقولوا يارب، وتعيشي يا بلدي"، وذلك بقيادة المايسترو معتز عادل.

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