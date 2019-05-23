حسام موافي: أمراض أنيميا الفول والبحر المتوسط والمنجلية تتطلب نقل الدم.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن أنيميا الفول والبحر المتوسط والمنجلية أمراض وراثية تتطلب نقل الدم.



وتابع موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، على قناة «صدى البلد»، أن علاج إنيميا النخاع العظمي تتم عبر إجراء عملية جراحية مع نقل النخاع العظمي من شخص متبرع إلى المريض، وسرعان ما ينشط النخاع العظمي مجددا في وقت قليل لدى الشخص المتبرع.



وأوضح أن الأنيميا التكسيرية معظمها وراثي وجيني، وهي إنيميا الفول عبارة عن الخلايا الحمراء تريد الحصول على أوكسجين أو طاقة تحصل عليها من مصدر تكسير الجلوكوز بنسبة 85% والنسبة المتبقية تحصل عليها من إنزيم معين.



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أن أنيميا البحر المتوسط موجودة في دول إيطاليا ومصر وإسرائيل ويحصل المريض حينها على علاج صعب لأنه مرض وراثي، موضحا أن هناك إنيميا تكسير الدم في الليل والأكثر إصابة به من يعيشون في إسرائيل وهناك أنيميا المنجلية الموجودة في اليمن.