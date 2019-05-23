تعرف على شرط طلعت يوسف لقبول الإدارة الفنية لنادي الاتحاد السكندري

قال طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الإتحاد السكندرى، إنه وافق على تولى المسئولية متطوعا في هذه الفترة نظرا للظروف الصعبة التي يصعب معها تواجد أى مدير فني إضافة إلى أن هذا هو دوره تجاه النادي السكندري الذي صنع اسمه.





قال طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري، إن مسئوليته تنتهى بنهاية مباراة سموحة، وأضاف المدير الفني الجديد فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بنادى الإتحاد وأداره الإعلامى وليد السنوسى أنه اشترط عن تولى المهمة ان تقام مباراة سموحة قبل كأس الأمم الإفريقية نظرا لارتباطه بالسفر إلى ألمانيا لمساندة شقيقة الذى يمر بظروف صحية صعبة جدا تتطلب وجوده إلى جواره.





وأضاف يوسف أن الجميع مسئول عما وصلت إليه الأمور بنادي الاتحاد السكندري ولابد من التكاتف والمساندة وتنحي الخلافات خلال المرحلة المقبلة حتى نعبر هذة الأزمة.



