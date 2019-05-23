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رياضة

تعرف على شرط طلعت يوسف لقبول الإدارة الفنية لنادي الاتحاد السكندري

الخميس 23/مايو/2019 - 11:19 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
إسلام عوده
قال طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الإتحاد السكندرى، إنه وافق على تولى المسئولية متطوعا في هذه الفترة نظرا للظروف الصعبة التي يصعب معها تواجد أى مدير فني إضافة إلى أن هذا هو دوره تجاه النادي السكندري الذي صنع اسمه.

قال طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري، إن مسئوليته تنتهى بنهاية مباراة سموحة، وأضاف المدير الفني الجديد فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بنادى الإتحاد وأداره الإعلامى وليد السنوسى أنه اشترط عن تولى المهمة ان تقام مباراة سموحة قبل كأس الأمم الإفريقية نظرا لارتباطه بالسفر إلى ألمانيا لمساندة شقيقة الذى يمر بظروف صحية صعبة جدا تتطلب وجوده إلى جواره.

وأضاف يوسف أن الجميع مسئول عما وصلت إليه الأمور بنادي الاتحاد السكندري ولابد من التكاتف والمساندة وتنحي الخلافات خلال المرحلة المقبلة حتى نعبر هذة الأزمة.

وأكمل المدير الفني أن حلمى طولان المدير الفنى السابق أدى ما عليه وحقق نتائج طيبة فى البطولة العربية وكأس مصر وصادفه سوء حظ بالدورى وهو أمر وارد فى عالم التدريب.

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