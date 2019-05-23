مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة فى أزمة اعتراض الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة التى أعلنت عنها لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة المهندس عامر حسين والتى شهدت اعتراضا من قبل أندية الدورى.



وكانت أندية بتروجيت وحرس الحدود أرسلت خطابا رسميا إلى مجلس الجبلاية شمل اعتراضا على خوض مباريات الفريقين فى المواعيد التى حددتها لجنة المسابقات وطالبت بتأجيلها إلى ما بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.



وقال المصدر ذاته إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام بالتوقع على تعهد رسمي بخوض 3 مباريات أمام وادى دجلة والجونة والإنتاج الحربي فى الدورى الممتاز خلال أيام 9 و12 و15 مايو الجاري.



وأضاف: أن لجنة المسابقات قامت بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي بعدما رفض رئيس الزمالك خوض اللقاء بعدما سبق له التوقيع على التعهد الرسمي وذلك نظرا لخوض الفارس الأبيض نهائى كأس الكونفيدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي ويتم بعدها تحديد يوم 30 مايو الجارى موعدا للقاء القلعة البيضاء والفريق العسكرى.