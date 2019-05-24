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أخبار العالم

ترامب يتكهن باتفاق تجاري سريع مع الصين

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:02 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، بالرغم من أنه من غير المقرر عقد أي محادثات على مستوى عال بين البلدين منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن قبل أسبوعين.

وقال ترامب في تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض "إنها تحدث.. إنها تحدث سريعا وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعا لأنني لا يمكنني أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى". ولم يقدم أي أدلة على مثل هذا النزوح.

وقال ترامب أيضا إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج عندما يحضران قمة مجموعة العشرين الشهر القادم في اليابان.

وألقى كل من البلدين باللوم على الآخر في انهيار المحادثات التي كانت تهدف إلى إنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالمي وتخللتها رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.

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