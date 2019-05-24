محمد منير يبدأ تسجيل أغنيته الجديدة

بدأ الفنان محمد منير، فور عودته من أسوان تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها الفترة المقبلة، ويعود بها للتعاون مع الشاعر نصر الدين ناجي والملحن والموزع الموسيقي أحمد فرحات.



الجدير بالذكر أن النجم محمد منير حرص على قضاء النصف الأول من رمضان في الفيلا الخاصة به في أسوان كعادته.



وتداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء جلوسه على النيل.



وقرر منير طرح ألبوم قريبًا، ويضم أغنيات سابقة وهي طاق طاقية، أهل أول، لو باقي في عمرى وراح، من كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز.