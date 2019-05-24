ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد منير يبدأ تسجيل أغنيته الجديدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:33 ص
صدى البلد
شيري نبيل
بدأ الفنان محمد منير، فور عودته من أسوان تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها الفترة المقبلة، ويعود بها للتعاون مع الشاعر نصر الدين ناجي والملحن والموزع الموسيقي أحمد فرحات.

الجدير بالذكر أن النجم محمد منير حرص على قضاء النصف الأول من رمضان في الفيلا الخاصة به في أسوان كعادته.

وتداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء جلوسه على النيل.

وقرر منير طرح ألبوم قريبًا، ويضم أغنيات سابقة وهي طاق طاقية، أهل أول، لو باقي في عمرى وراح، من كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز.

ترشيحاتنا

بعد صفعة جوجل لهواوي.. تعرف على أفضل 5 بدائل لـGoogle Play

طريقة عمل الغُريبة

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل السعودية

عامر حسين: الأهلي له حق الاعتراض على جدول الدوري وباقي الفرق لا

فرنسا تحقق مع وزير قطري متهم بالفساد

ads

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

هواوي تعلن اعتزامها طرح بديل لـ أندرويد

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

هداف الكونفدرالية يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي

بعد سبها لرامز جلال.. من هى الفنانة ماجي بوغصن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور