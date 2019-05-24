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أخبار البلد

نجوى الشافعي: المراكز الطبية يجب أن تكون تحت إشراف طبي كامل

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:17 ص
صدى البلد
محمد غالي
قالت الدكتورة نجوي الشافعى أمين عام النقابة العامة للأطباء ، إن الأطباء يعانون من الاعتداءات المتكررة والجسيمة من قِبل غير الأطباء، بالمراكز الصحية والطبية الغير مرخصة، والتي تقوم بالإجراءات التجميلية الطبية للمرضى والمواطنين دون إشراف طبي وغير مسموح لهم بتلك الممارسات .

وأكدت الشافعي، في تصريحات لصدي البلد، أن المراكز الطبية يجب أن تكون تحت اشراف طبي كامل ويكون مدير المركز طبيب مختص في الأمراض الجلدية والتجميل لأنها على مسئوليته مضيفة ان الدخلاء يقومون بالدعاية على أنهم أطباء ويخدعون المرضى والمواطنين.

وأوضحت أنه جاري إنشاء روابط لأطباء تخصص الجلدية والتجميل بالنقابات الفرعية للمحافظات لينبثق عنها الرابطة العامة للتخصص بنقابة أطباء مصر، وحماية المهنة من الدخلاء.

وأشارت الأمين العام، أنه يجب توضيح ضرورة وحق المريض بالسؤال عن ترخيص مكان الإجراءات التجميلية الطبية والتأكد من أن من يقوم بالإجراء التجميلي له هو طبيب بشري متخصص بالجلدية والتجميل وجراحة التجميل، بالإضافة بالقيام بعمل فيديوهات توضيحية للتوعية حول الفرق بين الإجراءات التجميلية الطبية التي من المفترض أن يقوم بها أطباء بشريون متخصصون، والإجراءات التجميلية غير الطبية.

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