بدل الحدوتة 3 الحلقة 18.. دنيا سمير غانم تحضر حفل زفاف أحمد فلوكس وهنا شيحة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل بدل الحدوته٣، والذي يقوم ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق وسمير غانم وشيماء سيف، أحداثا جديدة

حيث قام لوران ( ساموزين) رئيس تحرير إحدى المجالات العالمية المتخصصة في مجال الموضة باختيار فتاة أخرى غير لهفه ( دنيا سمير غانم) لتكون الوجه الإعلاني المجلة، بعد أن علمها للفستان الذي حضرت به عرض الأزياء الخاص به.



ودخلت لهفة في تحد آخر حيث قرر أن تقوم بحضور حفل زفاف لاثنين من مشاهير السوشيال ميديا ( أحمد فلوكس وهنا شيحه) وكشفت الأحداث أنهم يقومون بخداع المتابعين لهم بقصة الحب، لتحقيق أرباح مادية.