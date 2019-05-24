الصحف السعودية: ترامب متمسك بردع إيران.. فرنسا توجه اتهامات بالفساد للخليفي.. لندن تؤجل التصويت على مشروع بريكاست.. والدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة مسيرة باتجاه مطار نجران

- الشرق الأوسط: ترامب متمسك بردع إيران دون قوات إضافية

- الحياة: 25 قتيلا جراء المعارك والقصف شمال غرب سوريا

- الرياض: قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة مسيرة باتجاه مطار نجران



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة الضوء على تهديدات ترامب لإيران وتمسكه بردعها دون قوات إضافية.



الصحف أبرزت اتهام القضاء الفرنسي للخليفي بالفساد، وكذلك مقتل 25 شخص جراء المعارك والقصف شمال غرب سوريا.



كما اهتمت بتأجيل الحكومة البريطانية تصويت النواب على مشروع قانون "بريكزت"، واعتراض الدفاع الجوي السعودي لطائرة مسيرة باتجاه مطار نجران.





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، ناقلة عن ترامب قوله أنه لا يعتقد أن هناك حاجة إلى إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة بسبب إيران. وأضاف، خلال كلمة له في البيت الأبيض، أنه مستعد لإجراء هذه الخطوة عند الضرورة، في موقف عكس تمسكه بردع إيران.



تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من تأكيد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان أن وزارة الدفاع «البنتاجون» يبحث إمكانية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، كإحدى السبل لتعزيز حماية القوات الأمريكية هناك، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.



وبحث ترمب مع كبار مسؤولي {البنتاجون}، أمس، خطة لإرسال تعزيزات إلى المنطقة لـ«تغيير سلوك إيران». وتتزامن تلك التحركات والخطط مع إعلان المسؤولين الأمريكيين عن اعتقادهم بأن إيران ووكلاءها مسؤولون عن الهجمات الأخيرة في الخليج. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن إيران على مدى 40 عاما «مارست تصدير الرعب، والرئيس ترمب مصمم على تغيير سلوك ذلك النظام».



وفي الصحيفة أيضا، وجه القضاء الفرنسي تهم «الفساد النشط» إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس. ونفى الخليفي عبر محاميه الاتهامات الواردة ضده.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي تأكيده لمعلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.



ومن صحيفة "الحياة"، أوضحت أن المعارك وعمليات القصف على مناطق في شمال غرب سوريا أمس الخميس، تسببت في مقتل 25 شخصًا على الأقل، بينهم 8 مدنيين جراء غارات نفذتها قوات النظام، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان".



وتدور منذ يومين اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، و"هيئة تحرير الشام" مع فصائل مسلحة من جهة ثانية، في ريف حماة الشمالي المجاور لمحافظة إدلب، أوقعت عشرات القتلى من الطرفين، وتتزامن مع غارات كثيفة.



ونفذت طائرات روسية اليوم الخميس غارات استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي أبرزها بلدتي كفرنبودة والهبيط، تزامنت مع شن الطيران السوري ضربات جوية وصاروخية والقاء براميل متفجرة على المنطقة.



وأحصى المرصد مقتل 8 مدنيين جراء القصف الجوي والبري لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، في حصيلة جديدة. ومن بين القتلى المدنيين طفلتان من قرية كفرعويد التي استهدفتها طائرات النظام في ريف إدلب الجنوبي.



ومن الصحيفة أيضا، قررت الحكومة البريطانية، تأجيل التصويت الحاسم على خطة بريكزت لذي كان مقررًا في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو المقبل، عقب احتجاجات من مؤيدي "بريكزيت" المتشددين بسبب تنازلات قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وتمر ماي بالمراحل الأخيرة من ولايتها المليئة بالمتاعب والتي تركزت على إخراج بلادها المنقسمة على نفسها، من الاتحاد الأوروبي.



وقال المسؤول في الحكومة مارك سبنسر أمام النواب: "سنطلع مجلس العموم على نشر وطرح مشروع قانون اتفاق الانسحاب عقب عودتنا من إجازة البرلمان في 4 حزيران". وكانت الحكومة أعلنت أنها خططت لإجراء تصويت على قانون مهم لتنفيذ "بريكزيت" في 7 يونيه.



وتتعرض ماي لضغوط شديدة للاستقالة بعد عرضها اقتراحًا بإجراء تصويت في البرلمان على استفتاء ثان على "بريكزيت" لمحاولة إقناع النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسيل للخروج من الاتحاد.



ومن جانبها، نقلت صحيفة "الرياض" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميًا دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية .



وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر.