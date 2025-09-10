قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتبرّأ من هجوم الدوحة: غير سعيد بقصف إسرائيل لـ قطر.. ونتنياهو المسئول ويتحمل التبعات
وقت يتحقق فيه أمنياتك ودعواتك .. اعرف موعده ولا تتردّد في اغتنامه
أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر
استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا
مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا
اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حسين الشحات على أعتاب الرحيل.. عرض ليبي جديد بانتظار قرار الأهلي
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»
بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025
في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين
الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وقت يتحقق فيه أمنياتك ودعواتك .. اعرف موعده ولا تتردّد في اغتنامه

إيمان طلعت

يغفل البعض عن موعد أفضل ساعة فى اليوم لقضاء حوائجهم، ويتساءلون ما الوقت الذى يدعون الله فيه ليحقق لهم أمنياتهم، لذلك سوف نوضح هذا الوقت ليغتنمه المسلم وسوف يرى تغيرا فى حياته.

الوقت الذى لو اغتنمه المسلم سيرى العجب العجاب هو قبل الفجر بربع ساعة. 

فقم فى هذا الوقت الذى ينام فيه الناس وقل: “يا مولاي غارت النجوم ونامت العيون ونزلت يا حي يا قيوم ففزعت إليك حاجتي كذا وكذا تناجيه”.

 وذلك لأن العبادة التي لا رياء فيها هى التى لا يراك أحد إلا الله عز وجل، كما أن هذه الساعة ينزل رب العرش إلى سماء الدنيا فيقول:  أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".

ماذا يحدث فى جسد المريض عندما يصلي قيام ليل؟

اكتشف أحد العلماء أن الصلاة فى جوف الليل وهو قيام الليل تشفي الأمراض الميؤس شفائها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة قيام الليل “دأب الصالحين وشفاءً من الأسقام”.

فإذا كان الإنسان واقفا منضبطًا أثناء صلاته كأن تكون قدماه فى محاذاه كتفيه ومستحضراً لعظمة المولى عز وجل فيخرج من جمجمة رأسه شعاع أثناء الركوع والسجود، فأتى أحد العلماء بالحالات المريضة الميؤس من شفائها ونصحهم بالصلاة فى جوف الليل فوجدهم يشفون شئً فشئ فإستنتج من هذا أن الصلاة فى جوف الليل يخرج من جمجمة الإنسان إشاعة، فضلًا عن أن بعض الأمراض كالسرطان تحتاج الى إشاعة حتى يخففوا من هذه الألالم فهذه الاشاعة صنعها إنسان فما بالك بالأشاعة النورانية التى تشهدها هذه الصلاة لذلك قال رسول الله عنها انها دأب الصالحين وشفاءًا للأسقام.

دعاء الحاجة الشديدة

ويستحب حينما نقول دعاء الحاجة الشديدة، أن نردد: اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء تسهيل أمر اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

ربي ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب، صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

