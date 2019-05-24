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محافظات

تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص بالأقصر.. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:26 ص
تنفيذ ٤ قرارات إزالة
تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات بدون ترخيص بمدينة الأقصر..صور
شمس يونس
نفذ مجلس مدينة الأقصر ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، حملة مكبرة لإزالة كافة أنواع المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة

ونجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومباني من الطوب الأبيض والأحمر بدون ترخيص ، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض .

ونوه سكرتير عام مدينة الأقصر حاتم عبد الحارث إلى أنه تم تنفيذ (٤) قرارات إزالة تعديات، لافتًا إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص ، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، مشيرًا باستمرار حملات إزالة التعديات ، ومواجهة أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وجميع القرارات أرقام (٣٩، ٤٠، ٤١، ٨٥) لسنة ٢٠١٩ تضمنت المناطق الأتية :الكرنك - نجع عبادي، الكرنك - الملقطة متفرع من الطريق الدائري وتم تنفيذ قرارين ، والنجع التحتاني بجوار مسجد الشيخ الطاهر وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح (٢٥٠) مترا مربعا .
تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص بالأقصر.. صور
تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص بالأقصر.. صور
تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص بالأقصر.. صور
تنفيذ ٤ قرارات إزالة تعديات وبناء بدون ترخيص بالأقصر.. صور

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