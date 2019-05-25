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رياضة

بعد فسخ تعاقده مع القناة.. شريف مدحت ينضم رسميا للمريخ

السبت 25/مايو/2019 - 04:02 ص
مجلس إدارة نادي المريخ
مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر
مالك خالد
نجح مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر ، في ضم شريف مدحت حارس الأسيوطي سبورت الأسبق والقناة السابق .

ووقع شريف مدحت على عقود الانضمام للمريخ لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي القناة ورحيله عن الفريق.

وسبق لشريف مدحت اللعب لـ بترول أسيوط والاسيوطي سبورت والقناة قبل الانضمام للمريخ

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