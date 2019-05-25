مستعيدة ذكريات الجامعة.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة مع أحمد صلاح السعدني

بعد النجاح الذى حققته فى مسلسل "زى الشمس " ، والذى يتم عرضه حاليًا ، نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة تجمعها بالفنان أحمد صلاح السعدنى ، خلال فترة دراستها فى الجامعة .وعلقت "ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة :ابحث عن عمر وفريدة - أسماء الشخصيات التي جسدوا في العمل - أيام الجامعة".العمل من بطولة كل من دينا الشربيني ريهام عبد الغفور وأحمد داوود، أحمد صلاح السعدنى، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.