عنيك في عنينا.. تكافح العمى بتنفيذ قوافل وإجراء عمليات عيون في 3 محافظات

تواصل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، عملها خلال شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع قيادات المحافظات.



صرح الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم إطلاق قافلة أمس ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بقرية الجلاء مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 500 مواطن، مشيرا إلى أن المبادرة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية تتحمل كافة التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك بعد التأكد من استحقاقها.



وأضاف عبد الجليل، أن محافظة بني سويف شهدت إطلاق قافلة لإجراء عدد من عمليات العيون حيث تم إجراء 63 عملية عيون لأهالي قرية باها التابعة لمحافظة بني سويف، حيث شملت العمليات، إزالة مياه بيضاء، وظفرة، وياج، وتصحيح جفون، وغيرها من العمليات التي بإجرائها تساهم في منع تطور الحالة للإصابة بالعمى وذلك ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء.



وعن جهود المؤسسة في أسوان، أوضح عبد الجليل أن المبادرة وزعت أمس 400 نظارة طبية لأهالي مركز ادفو بمحافظة أسوان، مشيرة إلى أن الحالات المستفيدة هي حالات تم الكشف عليها ضمن قوافل المبادرة بالمحافظات، والتي تنطلق برعاية رئاسة الوزراء بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية وبدعم من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.





