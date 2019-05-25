تعرف على تفاصيل إصابة أحمد الشيخ

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد الشيخ يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم.

وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة متأثرًا بإصابته في الأنكل حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.



