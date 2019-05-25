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رياضة

تعرف على تفاصيل إصابة أحمد الشيخ

السبت 25/مايو/2019 - 12:01 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
عبدالحكيم أبو علم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد الشيخ يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم.
وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة متأثرًا بإصابته في الأنكل حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب اجري أشعة أثبتت إصابته بجزع في أنكل القدم علي أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الجمعة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأول الخميس عقب مواجهة الإسماعيلي في الجولة المؤجلة من اللاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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