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وزارة العمل السعودية تطلق التسوية الودية للدعاوى العمالية إلكترونيا بالرياض تجريبيا

السبت 25/مايو/2019 - 04:39 م
وزارة العمل السعودية
وزارة العمل السعودية
أ ش أ
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة التسوية الودية إلكترونيا للدعاوى العمالية تجريبيا في العاصمة الرياض.

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، إلى أن هذا النظام يمكن أطراف النزاعات من تقديم دعاوى الخلافات العمالية بشكل إلكتروني.

وذكرت الوزارة أنها شرعت في الإطلاق التجريبي للخدمة في إدارة التسوية الودية في مكتب عمل منطقة الرياض، على أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لاحقا في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن التسوية الودية في المرحلة الأولي تعتبر من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها في هذه الخدمة إلكترونيا، وإيضاح الموقف النظامي للدعوى للأطراف المتنازعة وإرفاق المستندات اللازمة ومراجعتها من قبل الموظفين المختصين ومنح مهلة أسبوع للتفاوض المباشر وتليها بعد ذلك الإجراءات المتبعة لمباشرة النزاعات العمالية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الخاص بالخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية:

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