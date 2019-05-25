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فن

طرح فيلم Aladdin في دور العرض المصرية

السبت 25/مايو/2019 - 05:58 م
صدى البلد
محمد نبيـل
انطلق فيلم علاء الدين فى دور العرض المصرية، وشهد الإقبال نسب أقل من المتوسط حيث ينتظ أن يحقق إيرادات كبيرة مع نهاية شهر رمضان وعقب إنتهاء عيد الفطر المقبل.

ويعتبر Aladdin تصوير حى من فيلم رسوم متحركة بالعنوان نفسه، من إنتاج "ديزني" عام 1992، وحقق إيرادات وصلت إلى 502 مليون دولار، إضافة إلى جائزة أوسكار، ويتولى جاى ريتشى إخراج النسخة الجديدة من الفيلم.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie" الجنى".

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