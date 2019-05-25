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رياضة

شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا

السبت 25/مايو/2019 - 09:34 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشرت هيئة استاد القاهرة عبر صفحتها على "فيسبوك" ، صورًا جديدة لشكل المدرجات بعد تطويرها استعدادًا لاستقبال مباريات المجموعة الأولى والأدوار النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2019.

تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل.

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الافتتاح بين المنتخب المصري ونظيره زيمبابوي لحساب المجموعة الأولى.



شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا
شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا
شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا
شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا
شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا

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