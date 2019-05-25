أحمد موسى يشيد بالتعاون بين ماسبيرو و WATCH IT

قال الإعلامي أحمد موسى؛ أن كتب في التسعينيات مقالا عن تراث التليفزيون المصري التي كانت تنهب وقتها؛ موضحا أن الأمر زاد الفترة الماضية ويتم تسريب حلقات هامة مثل حلقات السيدة أم كلثوم.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن التلفزيون المصري لديه كنز كبير ولا يستفيد منه؛ مشيدا البروتوكول الموقع بين التلفزيون و «واتش أت».



ونوه: إلى أن مايحدث من قبل ماسبيرو من اصدار قناة « تايم سبورت»؛ واستغلال التراث والمحتوي القديم من خلال تطبيق واتش ات؛ تطوير كبير لدعم ماسبيرو المالي لتسديد ديونه.



وأكد: ان الشركة صاحبة تطبيق «واتش أت»؛ مصرية مئة في المئة وتملكها الدولة المصرية؛ مشيرا أن الدولة سوف تدخل بقوة في الاستثمار بالتطبيقات الإلكترونية.