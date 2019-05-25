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ديني

صلاة التهجد .. تعرف على أفضل عدد ركعات لأدائها

السبت 25/مايو/2019 - 10:22 م
صلاة التهجد
صلاة التهجد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل.

وأضاف «ممدوح» في تصريح له، أن هذا الوقت وقت نزول الرحمات وإجابة الدعوات، مضيفًا أن صلاة التهجد أدناها ركعتان، ولا حد لأكثرها؛ مستشهدًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».

وتابع: إن سنة سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عند صلاة التهجد أنه كان يؤخر ركعة الوتر إلى آخر الليل، مضيفًا أنه إذا كان المسلم يستطيع الاستيقاظ لصلاة قيام الليل فمن الأفضل له أن يؤخر ركعة الوتر آخر الليل حتى يصيب سنة رسول الله.

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