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أخبار العالم

مقتل وإصابة 11 مدنيا في هجوم لمسلحين شمالي حماة السورية

الأحد 26/مايو/2019 - 12:03 ص
محافظة حماة السورية
محافظة حماة السورية
أ ش أ
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة أخرين في هجوم لمسلحين في بلدتي عين الكروم والسقيلبية شمالي محافظة حماة السورية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء فيكتور كوبتشيشين: طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة، إن مسلحين تابعين لتنظيم (هيئة تحرير الشام) قاموا بإطلاق صواريخ من الراجمات تجاه عين الكروم والسقيلبية في شمال محافظة حماة، مشيرا إلى أن الإرهابيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا خلال الهجمة.

وفي سياق آخر، أوضح أن العمل مستمر بشأن العفو عن الأشخاص الذين تهربوا من المهام العسكرية، بما في ذلك اللاجئون والأعضاء السابقون في الجماعات المسلحة غير الشرعية، موضحا أنه حتى تاريخ 24 مايو، تم العفو عن 58001 شخص.

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