الجيش الأمريكي يهاجم إيران.. الكشف عن مهاجمى ناقلات النفط فى الفجيرة

وجه الجيش الامريكي، اتهاما مباشرا لإيران، وحمل الحرس الثوري الإيراني مسؤولية تخريب ناقلات النفط في خليج عمان حسبما أفادت قناة " مداد نيوز" في تقرير لها.



وأوضح التقرير أن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة، أكد أن امريكا تنسب الهجوم على ناقلات النفط في الفجيرة إلى الحرس الثوري الإيراني.



كما أكد الجيش الأمريكي أن الألغام المستخدمة في الهجوم التخريبي تعود إلى الحرس الثوري الإيراني، واصفا الهجوم بأنه حملة تخريب إيرانية مما دفع واشنطن لنشر مزيد من القوات الأمريكية وبطاريات الصواريخ وطائرات الاستطلاع، وفقا لوكالة رويترز.

