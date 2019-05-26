ولد الغلابة الحلقة 20.. اختفاء المخدرات من مدرسة أحمد السقا

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الـ 20 من مسلسل "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا، ضمن الموسم الرمضاني، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة.



وخلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل ولد الغلابة، ينكر عيسى الغانم (أحمد السقا) أمام المباحث علاقته بقتل عبد القادر بدس السم له في الطعام وهو في الحبس، ويحصل على التاكسي المسروق منه، بعد أن تم العثور عليه داخل مخزن المخدرات الخاص بـ عزت.



تزور صفية (إنجي المقدم) شقيقها حمزة (كريم عفيفي) في الحبس، وتعلم منه أن عبدالقادر قال له إنه ليس هو القاتل الحقيقي لـ (عزت وضاحي)، فيزداد شكها أكثر بأن شقيقها عيسى الغانم هو القاتل الحقيقي.



يقوم حسان (مجدي بدر)، بتعنيف زوجته زينب (هبة مجدي)، بعد علمه بأنها تريد العودة إلى مُطلقها عيسى، فيصفعها على وجهها، ويأخذها عنوة من منزل والدته إلى منزله هو.



يتفق عيسى مع رشوان (عماد زيادة) على موعد تسليم مخدر الاستروكس، ويتفق الأول مع شقيقه صديق (إدوارد) على معاونته في تسليم المخدرات بجمع عدد من الرجال المسلحين لتأمين عملية التسليم، وإحضار سلاح شخصي له، ويتوجه كلًا من (عيسى وصديق) إلى المدرسة لإحضار المخدرات المخبأة بها، فيجدها اختفت من مكانها، وتختتم الحلقة.



"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث يجسد السقا شخصية "عيسى" مدرس التاريخ، الذي تدفعه الظروف للتخلي عن مبادئه والاتجاه لتجارة المخدرات والقتل.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا: محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.