في لقطة فريدة.. السفير البريطاني في السودان إماما لصلاة المغرب.. صور

لطالما تميز #السودان بافطارات الشارع والتي تضيف على رمضان اجواء سودانية خالصة.



تيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في امسية ممتعه بدعوة المارة الى مأدبة افطار اقامها امام منزله لتناول الطعام معه وتبادل اطراف الحديث .

١/٢#رمضان_كريم

# pic.twitter.com/RlBwYxmerX — UK in Sudan 🇬🇧 (@UKinSudan) May 25, 2019

نشر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في السودان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للسفير البريطاني، عرفان صديق، وهو يؤم المصلين أمام منزله في العاصمة الخرطوم، بعد دعوتهم إلى تناول الإفطار.وقال الحساب: "لطالما تميز السودان بإفطارات الشارع التي تضيف على رمضان أجواء سودانية خالصة".وأضاف الحساب: "وتيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في امسية ممتعه بدعوة المارة الى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله لتناول الطعام معه وتبادل أطراف الحديث".وتابع:"بعد الافطار تقدم السفير عرفان وصلى بالحضور صلاة المغرب في جماعة".