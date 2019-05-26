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منوعات

وسط أزمة هواوي.. شطب أكبر شركة لصناعة الرقاقات في الصين من بورصة نيويورك

الأحد 26/مايو/2019 - 10:04 ص
بورصة نيويورك للأوراق
بورصة نيويورك للأوراق المالية
آية جمعة
تقدّمت أكبر شركة لصناعة الرقاقات في الصين بطلب للحصول على شطب طوعي من بورصة نيويورك للأوراق المالية، وفقًا لصحيفة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية.

وقالت شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC) في بيان لها، الجمعة الماضية، إنها ستقدم نموذجًا لشطبها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في 3 يونيو، وستوقف التداول في 13 يونيو.

وشركة SMIC، التي يوجد مقرها الرئيسي في هونج كونج، متخصصة في تصنيع الدوائر المتكاملة وتعمل مع شركات أمريكية مثل كوالكوم وتكساس إنسترومنتس. 

وأرجعت SMIC قرارها بالشطب إلى عدد من الاعتبارات، والتي تضمنت انخفاض حجم التداول، والتكاليف الباهظة، وفي بيانها، لم تشر SMIC إلى الحرب التجارية المستمرة أو الحملة الأمريكية المتزايدة على التكنولوجيا الصينية، وشددت على أن قرار الشطب لا علاقة له بأي من هذين العاملين.

وفي الأسبوع الماضي، وصفت إدارة ترامب شركة هواوي Huawei العملاقة للاتصالات الصينية بأنها تهديد للأمن القومي، ومنعتها فعليًا من التعامل مع الشركات الأمريكية، حيث قطعت شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وحول العالم العلاقات مع شركة هواوي منذ ذلك الحين.

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