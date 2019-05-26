وسط أزمة هواوي.. شطب أكبر شركة لصناعة الرقاقات في الصين من بورصة نيويورك

تقدّمت أكبر شركة لصناعة الرقاقات في الصين بطلب للحصول على شطب طوعي من بورصة نيويورك للأوراق المالية، وفقًا لصحيفة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية.





وقالت شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC) في بيان لها، الجمعة الماضية، إنها ستقدم نموذجًا لشطبها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في 3 يونيو، وستوقف التداول في 13 يونيو.





وشركة SMIC، التي يوجد مقرها الرئيسي في هونج كونج، متخصصة في تصنيع الدوائر المتكاملة وتعمل مع شركات أمريكية مثل كوالكوم وتكساس إنسترومنتس.





وأرجعت SMIC قرارها بالشطب إلى عدد من الاعتبارات، والتي تضمنت انخفاض حجم التداول، والتكاليف الباهظة، وفي بيانها، لم تشر SMIC إلى الحرب التجارية المستمرة أو الحملة الأمريكية المتزايدة على التكنولوجيا الصينية، وشددت على أن قرار الشطب لا علاقة له بأي من هذين العاملين.



