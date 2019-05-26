إنتر يستضيف إمبولي وميلان يواجه سبال في ختام منافسات الكالتشيو

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره إمبولي، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة اـلـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق إنتر ميلان لتحقيق الفوز من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يحلم إمبولي بخطف الثلاث نقاط من أجل البقاء في الكالتشيو.



ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل إمبولي المركز الـ 17 برصيد 38 نقطة.



ويحل فريق ميلان ضيفًا على سبال، في تمام الثامنة والنصف ، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



ويحتاج فريق ميلان صاحب الـ 65 نقطة إلى الفوز مع تعثر إنتر من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يدخل سبال المباراة بدون أي أهداف، بعدما حسم بقائه في الكالتشيو.

