طعنته بالسكين بعد رفضه إعطائي أموالي.. عامل يقتل زميله بالسويس

نجحت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالسويس.



كثفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ( عامل بمحل مأكولات - 30 سنة - داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس ) وبه جروح طعنية بجانبه الأيسر.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( عامل سابق بذات المحل - 18 سنه- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ).



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بوجود مستحقات مالية له لدى المجنى عليه وأن الأخير ماطله فى السداد، وحين تقابل معه بمسكنه ولدى مطالبته بسدادها رفض فحدثت بينهما مشادة قام على أثرها بطعنه بسكين وأودى بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.