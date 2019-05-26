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رياضة

قبل مواجهة نهضة بركان.. نجم الزمالك السابق يدعم الفريق برسالة مؤثرة

الأحد 26/مايو/2019 - 12:05 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
ساند أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق، فريق الزمالك قبل مواجهته اليوم أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية بملعب برج العرب.

وكتب يونس عبر صفحته على "تويتر": "صباحكم سعاده نثق في اللاعبين و جروس اليوم انهم سيبذلون أقصى جهدهم.. لكي يحققوا حلم جماهيرهم الوفية بالفوز الكونفدرالية ... بالتوفيق ... ياااااااااارب".

كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد على حساب الزمالك.

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