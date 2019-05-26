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الكارتون.. تعرف على طرائف وأسرار دوبلاج الرسوم المتحركة.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 01:30 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الإعلامى، وائل منصور، إن الأطفال والكبار يطلبون منه دائمًا تقليد صوت بطوط والتحدث بطريقته، لافتًا إلى أن طريقة بطوط تجذب كافة الفئات وتعتبر المفضلة والمحببة لديهم.

وأضاف نصر عنانى خلال حديثه بفضائية "سكاى نيوز"، أنه كان يعمل ممثلا فى التليفزيون ومخرجا لعدد من أعمال كارتون الأطفال من بينها "كابتن ماجد"، مؤكدًا أن صوت الكارتون أهم من الصورة وهو ما يجذب الأطفال ويعلقهم بالمسلسل الكارتونى.

وتابع أنه غالبًا ما تبدأ مواهب الدوبلاج فى الظهور فى الطفولة خاصة فى فترة الدراسة الابتدائية والتى تظهر موهبة التلميذ من خلال الأنشطة وإلقاء الشعر، مضيفًا أن خيال الطفل يستطيع أن يحلق عاليًا إلى مالا نهاية ويجب مواكبته خلال تقديم الدوبلاج الخاص بالرسوم المتحركة.

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