بإعلان جديد لـ Watch it.. مسلسلات رمضان فى أى مكان ومجانية حتى نهاية مايو .. فيديو

طرحت منصة "watch it" للمحتوى الرقمي، إعلانًا جديدًا لحث المواطنين على مشاهدة دراما رمضان الموسم الحالي من خلالها عن طريق اشتراكهم في التطبيق.



تتيح خدمة منصة Watch it، مكتبة فنية ضخمة من الفن القديم والجديد أيضا، ويمكن من خلالها متابعة المسلسلات والأفلام والمسرحيات بجودة عالية وفى أى وقت.



وتقدم منصة Watch it، خدماتها بجودة عالية وبدون توقف أو إعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة، والتى توفر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية شهر مايو.



وكانت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، أعلنت أنه فى أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.