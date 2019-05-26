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أخبار العالم

وزير الطاقة: تموين فرنسا بالغاز الجزائري مجانا.. كذب

الأحد 26/مايو/2019 - 06:00 م
الجزائر
الجزائر
أحمد سيف الدين
كشفت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول تموين فرنسا بالغاز الجزائري مجانا، وهو الأمر الذي نفت الحكومة نفيا قاطعا.

ووفقا لما ذكر موقع قناة النهار الجزائرية، كذب وزير الطاقة محمد عرقاب تلك الأخبار المتداولة، مشيرا بإنها محاولة بائسة لزرع الشك في نفوس المواطنين.

وأضاف وزير الطاقة الجزائري أن بلاده دولة سيادية لا يمكن لها أن تزود أي دولة بالغاز مجانا.

جدير بالذكر أن علي بن فيلس، الذي كان يعمل رئيس للحكومة في وقت ما، ذكر، أن سبب خلافاته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان بسبب استفادة فرنسا من واردات من الغاز مجانا.

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